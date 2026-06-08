Hatayspor yönetimi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü yönetimi, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Kulüpten yayınlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık makamına seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederiz. Türk sporuna sağladığı katkıların yanı sıra, geçmiş dönemlerde Hatay şehrimize ve bölge halkına yönelik gerçekleştirdiği kıymetli yatırımlar ile destekleri için Sayın Yıldırım'a şükranlarımızı sunar; yeni görev döneminin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı