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Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Tarık'tan dönen topu Dele-Bashiru tamamladı. 1-0

5. dakikada soldan çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahasına ortasında Mumamer Sarıkaya'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Tarık topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

16. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Stranberg'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada soldan Dele-Bashiru'nun ortasında arka tarafta topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Boudjemaa, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Dadashov, Halil Dervişoğlu, Hodzic, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha, Aliqulov, Anıl Yaşar, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Mithat Pala, Muammer Sarıkaya, Minchev, Gaich

Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Mocsi, Azubuike, Oumar, Diouf, Maye, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Habil Özbakır, Efe Tecimer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Dele-Bashiru (dk.4) (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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