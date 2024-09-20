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Hatayspor, Bodrum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Hatayspor, Bodrum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Bodrum FK'ya 1-0 yenildi. Maçta tek golü Seferi kaydetti.

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 87 Boutobba), Massanga, Görkem Sağlam, Diack (Dk. 46 Rui Pedro), Rivas (Dk. 78 Strandberg), Fernandes (Dk. 63 Bamgboye), Aboubakar

BODRUM FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 55 Samet Yalçın), Ahmet Aslan (Dk. 90 Enes Öğrüce), Seferi (Dk. 90 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcas (Dk. 80 Kenan Özer)

GOL: Dk. 27 Seferi ( Bodrum FK),

SARI KARTLAR: Dk. 33 Fernandes, Dk. 65 Aboubakar ( Hatayspor ), Dk. 34 Celustka, 45+2 Mohammed, Dk. 54 Ahmet Aslan, Dk. 69 Sousa, Dk. 72 Cenk Şen, Dk. 90+7 Enes Öğrüce ( Bodrum FK)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

27'nci dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Seferi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

36'ncı dakikada Görkem Sağlam'ın sağdan ortasında arka direkte buluşan Massanga'nın kafasında meşin yuvarlak Sousa'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

61'inci dakikada takım arkadaşından aldığı uzun pasta topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak Sousa'da kaldı.

83'üncü dakikada takım arkadaşından gelen uzun pasta ceza alanı içine giren Rui Pedro'nun ortasında topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+4'üncü dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Rui Pedro'nun şutunda defans oyuncu Ajeti topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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