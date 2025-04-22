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Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Murat Şahin'in yönetimindeki idmanda taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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