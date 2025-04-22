Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Murat Şahin'in yönetimindeki idmanda taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor