Hatayspor beraberliği Emre'yi küplere bindirdi! Mesaj sesiyle öfkelendi, kendisini çeken gazeteciye patladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-3 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle tartışma yaşadı. Bir muhabirin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, konuşmasının sonunda telefonuyla kendisini çeken bir gazeteciye tepki göstererek "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin "Ben görevimi yapıyorum" yanıtı ise başarılı teknik adamı iyice öfkelendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

"YEDİĞİMİZ BÜTÜN GOLLERDE HATALI BENİM"

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti. İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Yediğimiz bütün gollerde hatalı benim. Çünkü oyunculardan bu oyunu ben istiyorum. En kötü ilk 45 dakikayı oynadık. Sorumluluk benim. Sonuçta oyuncuları ben tercih ediyorum. Burada bu oyunu çıkardıklarında, neler olduğunu gördüler. Bu oyuna devam etmek zorundalar. Bu oyuna sahip çıktıkları için başarılı olduk. Gösterdiğim şekilde oynayacaklar, buna gayret gösterecekler" dedi.

"OYUN İÇİN ÇOK FAZLA BİR ŞEY KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Genç çalıştırıcı ayrıca, "23. maçı oynadık, ilk defa bazı oyuncularımı bu kadar kötü gördüm. Oyun için çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ben beraberliğe hiçbir zaman sevinmedim. Bugünkü oyunda sevinecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

GAZETECİYLE TARTIŞMA YAŞADI

Basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, açıklamasının sonunda kendisini çeken bir gazeteciye tepki göstererek, tartışma yaşadı.

"BENİ NİYE ÇEKİYORSUN SEN?"

Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini söyleyerek duruma tepki gösteren Belözoğlu, daha sonra o anları kaydeden gazeteciye yönelerek "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin "Ben görevimi yapıyorum" yanıtı üzerine Belözoğlu, "O zaman telefonunu kapatacaksın" diyerek tepki gösterdi.