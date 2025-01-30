Hatayspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile oynayacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarını Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştiriyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor