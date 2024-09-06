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Hatayspor, Alanyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Özhan Pulat Hatayspor

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