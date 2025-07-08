Hatayspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren sabah idmanında ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlılar, 1 saat 25 dakika süren akşam antrenmanında ise ısınma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.