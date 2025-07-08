Hatayspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak devam ediyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki takım, kuvvet, dayanıklılık ve top kapma çalışmalarına odaklandı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren sabah idmanında ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Bordo-beyazlılar, 1 saat 25 dakika süren akşam antrenmanında ise ısınma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor