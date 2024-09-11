Üye Girişi
Haberler

Hataylı Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu Nazmiye Muratlı Memleketinde Coşkuyla Karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan halterci Nazmiye Muratlı, Dörtyol'da coşkuyla karşılandı. Muratlı, tarihe geçerek üç madalya kazanan ilk para halterci oldu.

Hataylı Paralimpik olimpiyat şampiyonu halterci Nazmiye Muratlı, memleketi Dörtyol'da coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın Paris kentinde 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarına katılarak 45 kiloda kadınlar Paralimpik halter oyunlarında 108 kilo kaldıran Nazmiye Muratlı, bronz madalya kazanma başarısı elde etmişti. Milli sporcu Muratlı, memleketi Dörtyol'da coşkuyla karşılandı. Yapılan coşkulu karşılama sonrası Milli Sporcu Nazmiye Muratlı'nın elde ettiği üçüncülük başarısı düzenlenen konvoy eşliğinde kutlandı.

Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik oyunlarında şampiyon olan ve Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında da kadınlar 45 Kiloda bronz madalya kazanan Milli sporcu Nazmiye Muratlı katıldığı Paralimpik oyunlarında 3 madalya kazanan ilk para halterci olarak da tarihe geçti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı; 2005 yılından itibaren bu sporu yaptığını 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu ardından üst üste 2012 ve 2016 yılında rekor kırarak 2 altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini ve 2021 yılında şampiyonaya sayılı günler kala yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığını belirterek en son katıldığı Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya alarak üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı, "Hedefim bir yıl sonra yapılması planlanan dünya şampiyonasına katılmak ve şampiyonluğu tekrardan ülkeme kazandırmak istiyorum. Çünkü şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal marşımızla birlikte göndere çektirmekten ve üçüncülük madalyasını ülkemize getirmekten ötürü de mutluluk duyuyorum. Sağlığım elverdiği sürece de bu sporu yapmaya devam edeceğim. Başarımın da emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarken vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dörtyol Güncel Paris hatay Spor

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı?
title