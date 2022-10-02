Hatay spor haberleri | Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi: Solhan Spor: 3 Hatay Erzin Yeşilkent: 2 Spor Haberleri Hatay haberlerine göre Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Solhan Spor, 1. hafta müsabakasında sahasında Hatay Erzin Yeşilkent Voleybol takımını 3-2 mağlup etti. Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Solhan Spor, 1. hafta müsabakasında sahasında Hatay Erzin Yeşilkent Voleybol takımını 3-2 mağlup etti. Salon: Solhan Spor Salonu Hakemler: Mahmut Karaca, Halil İbrahim Ürkmez Solhan Spor: Engin Baytekin, Ertuğrul Güven, Murat Özgür Deniz, Muhammed Hasan Örücü(L), Samet Gümüs, Emincan Kocabaş, Kemal Can Sunay, Yiğit Kaan Özkan, Metin Baran Taşkıran, Emre Can Teke, Alper Özdemir, Samet Karahan(L) Hatay Erzin Yeşilkent: Atakan Utku Hayta, Ulaşcan Altay, Oğuzhan Altıntaş(L), Özgur Ramıs Ali, Rıdvan Karataş, Barıs Bıyıklı, Muhammet Ali Arslan, Erkan Demirci, Eren Ferhan Akaalp, Mehmet Mağara, Fahrı Sarac, Emre Makinacı Setler: 25-22, 25-22, 23-25, 25-23, 15-9 Süre: 30, 32, 30, 34, 15 (141 dakika) - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ertuğrul Güven voleybol Solhan Hatay Spor Haberler

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