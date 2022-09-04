Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri | 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı

Spor Haberleri

Hatay haberleri | 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı

Hatay haber... Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 36 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Hatay'da başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 36 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Hatay'da başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen şampiyona, Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İran ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyona 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

Gece saatlerine kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Gürkan - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Hatay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title