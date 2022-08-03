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Hatay haber | Sarper Çağlar, Hatayspor'da

Hatay haber | Sarper Çağlar, Hatayspor'da

Hatay spor haberi | Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

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