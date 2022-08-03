Hatay haber | Sarper Çağlar, Hatayspor'da Hatay spor haberi | Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. Spor Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Galatasaray Hatayspor Hatay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatay haber | Sarper Çağlar, Hatayspor'da - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.