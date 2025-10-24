Haberler

Hatay'da Sörf Merkezi İle Uluslararası Şampiyonalara Hazırlık

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesine inşa edilen sörf merkezi, ulusal ve uluslararası sörf şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Vali Mustafa Masatlı, merkezin eğitim ve sosyalleşme imkanları sunan modern bir tesis olarak tasarlandığını belirtti.

Hatay'ın Samandağ ilçesine inşa edilen sörf merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, Hatay Sörf Merkezi'nin sahip olduğu donanım ve doğal avantajlarla önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası sörf şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da spora yönelik yatırımlarda devam ediyor. Akdeniz'e kıyısı olan ve dalgalarıyla bilinen Samandağ ilçesine inşa edilen sörf merkezinde inşa çalışmaları sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sörf merkezi proje sahasında incelemelerde bulundu. Modern mimarisi ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken merkez, 12 oda ve toplam 30 yatak kapasitesiyle hem konaklama hem de sörf eğitimi imkanı sunacak. Proje kapsamında; akıllı derslikler, spor salonu, yoga salonu, sörf ekipmanları yapım ve üretim atölyeleri, ürünlerin sergileneceği ve satışa sunulacağı bir satış ofisi, gençlerin ders çalışabileceği ve sosyalleşebileceği kitap kafe alanı yer alıyor.

Vali Masatlı, gençlerin hem spora hem de öğrenmeye erişimini kolaylaştıracak bu tesisin, sadece bir spor alanı değil; üretim, eğitim ve sosyal yaşamın bir araya geldiği dinamik bir merkez olarak tasarlandığını belirterek Hatay Sörf Merkezi'nin, sahip olduğu donanım ve doğal avantajlarla önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası sörf şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı hedeflediğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
