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Fanatik Fenerbahçeli aile, yaşadıkları apartmanı sarı-laciverte boyadı

Fanatik Fenerbahçeli aile, yaşadıkları apartmanı sarı-laciverte boyadı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, yaşadıkları apartmanı sarı-lacivert renklerine boyatıp dış cephesine kulüp logosu yerleştirdi. Bina, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, yaşadıkları apartmanı sarı-lacivert renklerine boyatıp, kulübün de logosunu da dış cepheye yerleştirdi.

Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanda yaşayan fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, binayı sarı-laciverte boyadı. Günlük hayatlarında takımlarının formasıyla gezen aile, binanın dış cephesine de Fenerbahçe logosu yerleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken bina, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

Rıdvan Cüneydioğlu (28), Fenerbahçe sevgilerinin babası Cevdet Cüneydioğlu'ndan geldiğini söyledi. Rıdvan Cüneydioğlu, sadece kendisi ve babasının değil, aile fertlerinin de tamamının Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıllık olan aile apartmanının son günlerde boyasının yenilendiğini anlatan Rıdvan Cüneydioğlu, "Fenerbahçe sevgisi doğuştan, babamdan geliyor. Babam Fenerbahçe sevgisi nedeniyle adımı da Rıdvan koymuş. Fenerbahçe sevgisi bir başkadır. Bu apartman aile apartmanıdır. Sevgimizden sarı-lacivert renklere boyadık. Doğuştan Fenerbahçeli olan herkesi ziyarete bekliyoruz" dedi.

'DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİYİM'

Rıdvan Cüneydioğlu'nun kızı Nisa Cüneydioğlu (7) da "Doğuştan Fenerbahçeliyim. Cevdet dedemin sevgisi nedeniyle ben de Fenerbahçeliyim. Takımımı çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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