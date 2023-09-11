Hastalığıyla ilgili sorulan soru Wanda Nara'yı çılgına çevirdi: Ne kadar alçakça!

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili gelen bir soruya oldukça sinirlendi. Nara bir takipçisinin "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" sorusuna "Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda bir rahatsızlık yaşamış ve kendisine kesin bir teşhis konulmamıştı. Lösemi olduğu iddia edilen Nara, sosyal medyada bir takipçisinin, "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" sorusuna sert yanıt verdi.

"BİR GÜN BUNU ANLATACAĞIM"

Wanda Nara, takipçisinin imalı "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" sorusuna "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuoyuna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım." diyerek cevap verdi.