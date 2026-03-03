Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor
Formula 1 severlerin merakla beklediği an geldi çattı. Hasret sona eriyor ve Formula 1'de heyecan yeniden başlıyor. Geride bıraktığımız sezonlarda yaşanan heyecan 8 Mart Pazar günü gerçekleşecek Avustralya GP büyük yarış ile kaldığı yerden devam edecek.
- 2026 Formula 1 sezonu 24 yarıştan oluşacak ve Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak.
- Avustralya Grand Prix'i 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla sona erecek.
- Formula 1 yarışları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
Formula 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor.
FORMULA 1'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR
6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turları ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek. Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.
Avustralya Grand Prix programı şöyle:
6 Mart Cuma:
04:30 - 05:30 | 1. Antrenman Turları
08:00 - 09:00 | 2. Antrenman Turları
7 Mart Cumartesi:
04:30 - 05:30 | 3. Antrenman Turları
08:00 - 09:00 | Sıralama Turları
8 Mart Pazar:
07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix