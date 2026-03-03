Haberler

Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Güncelleme:
Formula 1 severlerin merakla beklediği an geldi çattı. Hasret sona eriyor ve Formula 1'de heyecan yeniden başlıyor. Geride bıraktığımız sezonlarda yaşanan heyecan 8 Mart Pazar günü gerçekleşecek Avustralya GP büyük yarış ile kaldığı yerden devam edecek.

  • 2026 Formula 1 sezonu 24 yarıştan oluşacak ve Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak.
  • Avustralya Grand Prix'i 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla sona erecek.
  • Formula 1 yarışları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

Formula 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor.

FORMULA 1'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR

6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turları ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek. Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

Avustralya Grand Prix programı şöyle:

      6 Mart Cuma:

      04:30 - 05:30 | 1. Antrenman Turları

      08:00 - 09:00 | 2. Antrenman Turları

      7 Mart Cumartesi:

      04:30 - 05:30 | 3. Antrenman Turları

      08:00 - 09:00 | Sıralama Turları

      8 Mart Pazar:

      07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix

