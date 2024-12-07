Hasköy'de Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde başlatılan güreş branşı yoğun ilgi görüyor.

Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen güreş antrenmanları, büyük bir heyecanla sürdürülüyor. Sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bu antrenmanlarda, ulusal ve uluslararası başarılar hedefleniyor.

Hasköy Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Demir, güreş branşına yönelik sağlanan bu imkanların gençlerin spora olan ilgisini artırdığını vurgularken, antrenmanların disiplinli ve verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Demir, güreşe gönül veren sporcuların uzman antrenörler eşliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. - MUŞ