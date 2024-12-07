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Hasköy'de Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Hasköy'de Güreş Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen güreş antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde büyük bir heyecanla sürdürülüyor. Antrenmanlar, sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlarken ulusal ve uluslararası başarı hedefleniyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde başlatılan güreş branşı yoğun ilgi görüyor.

Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen güreş antrenmanları, büyük bir heyecanla sürdürülüyor. Sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bu antrenmanlarda, ulusal ve uluslararası başarılar hedefleniyor.

Hasköy Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Demir, güreş branşına yönelik sağlanan bu imkanların gençlerin spora olan ilgisini artırdığını vurgularken, antrenmanların disiplinli ve verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Demir, güreşe gönül veren sporcuların uzman antrenörler eşliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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