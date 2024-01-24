Hasketbol Spor Kulübü'nde 58 Kardeş Bir Arada

Hasketbol Spor Kulübü'nde 2023-2024 sezonunda altyapılarda kardeş olarak antrenmanlara katılan ve müsabakalarda mücadele edecek olan 58 sporcu bulunuyor.

Kayseri basketbolunun önemli kulüplerinden biri olan Hasketbol Spor Kulübü, çok farklı bir konu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kulüp tüm alt yaş kategorilerinde lige katılırken, sporcuların neredeyse yarısını kardeşler oluşturuyor. Kulübün bünyesinde tam 58 kardeş idmanlara devam ederken, tamamı lisanslı şekilde maçlara çıkacak. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, altyapıda tüm kategorilerde maçlara çıktıklarını hatırlatarak, kardeşlerin gösterdiği ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bu sezon çeşitli yaş kategorilerinde tam 58 kardeşin takımlarında forma giyeceğini dile getiren Aksoyak, bu durumun her kulüpte yaşanmayacağının altını çizdi. Aksoyak, "2023-2024 sezonu hazırlıklarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Antrenmanlara katılan sporcularımızın neredeyse yarısı kardeş sporcularımız. Bu da bizleri çok fazla mutlu ediyor. Birçok evde, bir çok sofrada ortak konu basketbol. Sporcularımızın yürekleri basketbol sevgisi ile dolu. Ağabeyleri, ablaları, kardeşlerine rol model oluyor. Birlikte aynı sahada aynı amaç doğrultusunda ter akıtıyorlar, mücadele ediyorlar. Altyapımız, basketbol ailemiz ve basketbol sevgimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tüm veli ve sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Bu sezon Hasketbol Spor Kulübü'nde forma giyecek kardeş sporcular şöyle:

Yahya-Fatmanur Kanay, Almula-Babür Yücel, Ayaz-Ata Potur, Halil-Özgül Öztürk, Eren-Cağrı Durmuş, Elif-Bilge Özdemir, Melike-Melikşah Cephe, Batuhan-Zeynep Köseoğlu, Eymen-Kayra Cağatay, Hamit-İlter Yiğit, Melis-İdil Savruk, Zeynep-Göktuğ Serbest, Kağan-Dilara Coşkun, Ali-Zeynep Duman, Derviş-Cemal Yılmaz, Alya Eliz-İbrahim Efe Göktepe, Emir-Ömer Sert, Eymen-Güray Sağırkaya, Efe-Mert Çakır, Ravza-Hiranur Çarboğa, Kerem-Yiğit Daşdemir, Uras-Batuhan Şahin, Elif-Ertuğrul Şahan, Aras-Asya Bozot, Beren-Çağatay Yöndemli, Ahmet-Ayşe Kılıç, Sura-Furkan Yalnız, Erva-Mirza Özdemir, Yusuf-İsmail Özmen. - KAYSERİ