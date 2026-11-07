Hasi, Galatasaray'a 4-3 yenilen Amed için '4 gol yerseniz puan alamazsınız' dedi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Galatasaray maçından ders çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, "4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı kutlayarak sözlerine başladı. Planlarının maçın içerisinde kalmak olduğunu söyleyen Hasi, "İkinci yarıda maçın içinde kaldık. Goller geçişlerden geldi. İlk yarı çok fazla top verdik. İkinci yarıda daha iyiydik. Çok güzel gollerle geri döndük. Deplasmanda 3 gol atıyorsanız buradan puan alıp götürmeniz lazım. Bizim ve Galatasaray arasındaki fark, onlar çok tecrübeliler. Hız ve güç, bu farkı yapan kelimeler. Modern futbolda bu iki kavram çok önemli. Takımımdan çok mutlum. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına bu tarz maçlar çok önemli. Dersler çıkaracağız. 4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız" diye konuştu.

Galatasaray karşısında asıl planının ikinci yarıda olduğunu belirten Besnik Hasi, "Galatasaray olsun herhangi bir takım olsun ikinci sıradaysanız bunu hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterdik. 5 defans oyuncusu koyup, önüne de 3 orta sahayla geçiş oyunu beklemek bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Aslında benim planım ikinci yarıydı. Şampiyonlar Ligi oynayan ve yorgun olan bir Galatasaray var. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Orta sahalarını kapatmayı düşündüm. Çünkü çok tehlikeliler. Böyle büyük takımlara oynuyorsanız kendi oyununuzu oynarsanız. Ben atak yapmayı seven taraftayım" şeklinde konuştu.

Hasi ayrıca İsviçreli futbolcu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık cezanın çok fazla olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı