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Hasi, Amed'in Samsunspor'u 2-1 yendiği maçta oyundan değil 3 puandan mutlu oldu

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini aldı. Teknik direktör Besnik Hasi, oyundan memnun olmadığını belirterek 3 puandan mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, "Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyum." dedi.

Hasi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk kez kazandıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Hasi, "Deplasmanda kazandık. İlk yarıdan memnun değilim. İlk yarı iyi de oynamadık. Şanslar yakaladık, bu şansları gole çevirmeniz gerekiyor. Bu şansları gole çeviremedik. İlk kontra atakta da golü yedik. Bizim oyunumuz değildi. Bunu söyleyebilirim. 10-10 kaldığımız zaman daha iyiydik. Yani daha fazla pozisyon ürettik." ifadelerini kullandı.

Besnik Hasi, ikinci yarıya değişiklikler yaparak başladıklarını belirterek, "İkinci yarı hamleler yaptık. Takım daha iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynamak için daha iyi reaksiyon gösterdik. Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Özellikle Saba'ya bir parantez açmak istiyorum. İnanılmaz bir gol attı. Zaten gol attığı zaman da inanılmaz goller atıyor. Normal goller atmıyor kendisi. Ondan dolayı da çok mutluyum yani. 3 puanı aldık. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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