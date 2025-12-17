Haberler

Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum
Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Griezmann ve Yunus hakkında konuşan Şaş, Griezmann'a gerek olmadığını ve Yunus'tan daha fazla katkı sağlayacağını düşünmediğini belirtti. Sane ve Salah transferleri hakkında da görüşlerini paylaşan Şaş, mali yükün fazla olacağını ve iyi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Antoine Griezmann transferine gerek olmadığını, çünkü Yunus Akgün'den daha fazla katkı sağlamayacağını belirtti.
  • Hasan Şaş, Muhammed Salah transferinin mali yükünün fazla olacağını ve Salah ile Leroy Sane'nin aynı mevkide oynayamayacağını ifade etti.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON YouTube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi.

"GRIEZMANN'A GEREK YOK"

Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın Galatasaray ile anılması üzerine konuşan Hasan Şaş, "Griezmann'a gerek yok. Zaten Yunus'a da benziyor. Tamam kaliteli bir oyuncu ama ben Yunus'tan daha fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum. O parayı oraya harcamaya gerek yok." dedi.

"İKİSİ DE TERS TARAFTA OYNAYAMAZ''

Gündemdeki bir diğer isim Muhammed Salah ile ilgili de konuşan Şaş, "Sane varken Salah transferi size uyarsa, mali yükü fazla olmazsa ki olacak gibi görünüyor. Muhammed Salah ters tarafta oynayamaz, Sane ters tarafta oynayamaz. Sane'yi on numaraya attığınız zaman bu sefer Sane'yi kaybedebilirsiniz. Böyle bir maliyetli transferi iyi düşünmek lazım. Aynı mevkide 2 oyuncu olur. Yani hangisini kesip hangisini oynatacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
title