- Hasan Özer : "Evimizde oynadığımız final maçını kaybettik"

İZMİR - Evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak ligde kalma umutlarını azaltan Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, "Evimizde oynadığımız final maçını kaybettik. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta maçında Altınordu, sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "Evimizde oynadığımız final maçını kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

Pozisyon üretmeye çalıştıklarını ancak final vuruşlarında yetersiz kaldıklarını kaydeden Özer, "İlk devreyi en kötü berabere bitirip ikinci devre maçın kazanılması adına gerekli olan her şeyi yapma için düşüncemiz vardı ama ne yazık ki istediğimiz, arzuladığımız golü atamadık. İkinci devre yine en çok topa sahip olan pozisyonların ceza sahasına giren, etkili pozisyonlar üretmeye çalışan, tabii bunu yaparken de risk alan bir Altınordu vardı. Maçı çevirme adına yapmamız gereken riski de yaptık. İstediğimiz golü ne yazık ki bulamadık. Final maçını evimizde kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.

Ligde kalan son maçların olduğunu söyleyen Özer, "Rize'nin de Göztepe deplasmanda berabere kaldı. Onlar için 1 puan şampiyonluğa yetecek gibi ama bize 1 puan yetmeyecek. Biz kazanmak için gideceğiz. Olur mu olmaz mı bilemiyorum ama son maçımızı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.