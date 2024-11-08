Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığına Seçildi
Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Engin Tuncer, 150 oy alarak başkanlığa seçildi. 298 delegenin katıldığı kurulda 284 oy kullanıldı.
TÜRKİYE Binicilik Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Engin Tuncer ve Şahap Gürsoy başkanlık için yarıştı.
Genel kurula 298 delegeden 284'ü katıldı. Hasan Engin Tuncer 150 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Binicilik Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken Tuncer'in rakibi Şahap Gürsoy ise 132 oyda kaldı.
Hasan Engin Tuncer'in yönetiminde; "Mihrimah Nil Ayan, Sena İpşirli, Ozan Kaynarca, Tolga Erem, Cenk Uğurses, Halit İpek, Volkan Çapur, Fikret Yıldız, Serra Yedikardeş, Neslihan Up" yer aldı.