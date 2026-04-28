Harun Şahin'e milli takımda önemli görev

Kayseri Voleybol Kulübü (KVK) Başantrenörü Harun Şahin ; Alt Yapı Kız Milli Takım Gelişim Kampında görev alacak teknik ekibin içerisinde yer alması için davet aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun alt yapı hamleleri kapsamında gerçekleştireceği 'Alt Yapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı', bu yıl başkent Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak. 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan gelişim kampına, Kayseri Voleybol Kulübü'nün başarılı teknik adamı Harun Şahin de teknik kadro içerisinde yer almak üzere resmi olarak davet edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Harun Şahin'in davetinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayseri voleybolunu milli düzeyde temsil edecek olan Harun Şahin hocamızı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle şehrimizi ve voleybol camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğine dair inancımız tamdır." - KAYSERİ

