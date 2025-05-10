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Harput Eğitim Bölgesinde Futbol Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Harput Eğitim Bölgesinde Futbol Turnuvası Büyük İlgi Gördü
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Elazığ'ın Harput eğitim bölgesindeki ilkokulların katıldığı futbol turnuvası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. OTİS Projesi kapsamında düzenlenen turnuvada dostluk ve hoşgörü ön plana çıktı.

Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası, öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. Turnuva, OTİS Projesi kapsamında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını güçlendirmeyi hedefledi. Dostluğun ön planda olduğu etkinlikte velilerin coşkulu desteği turnuvaya renk kattı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) Projesi kapsamında, 'Kültür, Sanat ve Spor Dostu Okul' etkinlikleri çerçevesinde Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası büyük bir coşkuya sahne oldu. Fatih Mehmet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin katıldığı turnuvaya, öğrenciler kadar öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler de yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya destek veren Yıldız Bağları Mahalle Muhtarı Ersin Akkoç ise Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine takım forması hediye ederek sporculara moral verdi.

"Mücadelelerimizle geldik, başarılarımızla ilerledik"

Finale kalan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımı öğrencilerinden Umut Can Yetim (11), "Finale kadar çok mücadele ettik. Mücadelelerimizle geldik, başarılarımızla ilerledik. Finali de kazanmak istiyoruz. Bugün beni desteklemeye annem geldi. Onu kırmayacağım" dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Yunus Çelik ise "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü OTİS Projesi kapsamında bu projenin alt başlıklarından olan kültür, sanat ve spor dostluğu okul başlığı altında öğretmenlerimizle birlikte ne tür çalışmalar yürütebiliriz diye toplantı yaptık. Bunun sonucunda Vedat Demirtaş öğretmenimiz, bölgemizde bulunan ilkokullar arası futbol turnuvası yapabileceğimizi belirtti. Biz de okul müdürlerimizle bir araya geldik ve turnuva şartnamesini oluşturduk. Değerli müdürlerimiz sağ olsunlar katkıda bulundular. Fatih Mehmet İlkokulu, Yıldız Bağları İlkokulu ve Cemal Gürsel İlkokulu ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, sporun birleştirici gücünden faydalanarak öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz arasında dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı kültürünü geliştirmek. Görüldüğü üzere katılım çok yüksek ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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