Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nden Görüntüler
Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları için yapılan Asya Oyunları köyünden çeşitli görüntüler paylaşıldı. Köy, oyunların müsabakalar dışındaki en büyük alanı olma özelliğini taşıyor ve 10.000'den fazla sporcu ve takım yetkilisi, 4.000 teknik görevli ve 5.000 gazeteciyi ağırlayacak.
1. Hangzhou Asya Oyunları köyünden çeşitli görüntüler
19. Asya Oyunları, 23 Eylül'de Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde başlayacak.
1.13 kilometrekare üzerine kurulu Asya Oyunları köyü, oyunların müsabakalar dışındaki en büyük alanı olma özelliğini taşıyor.
Köyün 10.000'den fazla sporcu ve takım yetkilisi, 4.000 teknik görevli ve 5.000 gazeteciyi ağırlaması bekleniyor.
Köyde altı restoran bulunuyor.
"8.400 metrekare büyüklüğündeki sporcu yemekhanesi, 4.200 kişilik kapasiteye sahip. Yemekhane, Asya Oyunları süresince saat 05.00'ten 01.00'e kadar günde 20 saat hizmet verecek."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)