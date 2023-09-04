Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nden Görüntüler

Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları için yapılan Asya Oyunları köyünden çeşitli görüntüler paylaşıldı. Köy, oyunların müsabakalar dışındaki en büyük alanı olma özelliğini taşıyor ve 10.000'den fazla sporcu ve takım yetkilisi, 4.000 teknik görevli ve 5.000 gazeteciyi ağırlayacak.