Hande Baladın: 'Güzel bir yaz bizi bekliyor'

Hande Baladın: 'Güzel bir yaz bizi bekliyor'
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A Milli voleybolcu Hande Baladın, Milletler Ligi öncesinde hazırlık sürecini değerlendirdi ve taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Çin'e yeni isimlerle gitmeyi umut ettiğini dile getirdi.

MİLLİ voleybolcu Hande Baladın, "Eminim ki çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çin'e yeni isimlerle beraber gideceğiz. Sahaya çıkan her isim yüzde yüzünü vermek için burada. Güzel bir yaz bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi. Çubuklu'da gerçekleştirilen organizasyonda milli voleybolcu Hande Baladın, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çok uzun bir sezondan çıktıklarını aktaran Hande Baladın, "Açıkçası hazırlıklarımız yeni başladı diyebiliriz. Parça parça toparlanıyoruz. Çok uzun bir sezondan çıktık. Sezonu erken bitiren oyuncular var, geç bitiren oyuncular var. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var, mental olarak özellikle. Şu anda aslında tam kadro değiliz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızda var. Milletler Ligi turnuvası boyunca bazı arkadaşlarımız dinlenecek, bazı genç oyuncularımız görev alacaklar diye düşünüyorum. Eminim ki çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çin'e yeni isimlerle beraber gideceğiz. Sahaya çıkan her isim yüzde yüzünü vermek için burada. Güzel bir yaz bizi bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'YAZ BOYUNCA TARAFTARIMIZIN GÜZEL ENERJİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Taraftarların desteklerine ve pozitif enerjilerine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran 27 yaşındaki smaçör, "Hepsini çok seviyoruz tabii ki. Uzakta olsak da ekran başında izleyenlere, taraftarlarımıza ve sahaya gelen bizi orada destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bu yaz boyunca güzel enerjilerine, pozitif enerjilerine ve desteklerine ihtiyacımız var. Biliyorlar. Bizde onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Hande Baladın bireysel performansı hakkında ise her zaman bir önceki gününden daha iyisini yapmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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