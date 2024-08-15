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Hamza Hamzaoğlu, Altınordu'yu ziyaret etti

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ziyaretiyle moral buldu. Hamzaoğlu, Altınordu'nun tesislerini inceledi ve Olcay Şahan'a başarılar diledi. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ise Hamzaoğlu'ndan aldığı destek için teşekkür etti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ziyaretiyle moral buldu. İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti eden Hamzaoğlu, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'a başarı diledi. Olcay Şahan ile geçmişte hem A Milli Takım'da hem de Malatyaspor'da beraber çalıştığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Buraya geliş amacım hem Altınordu'nun tesislerini yakından incelemek hem de eski dostumuz Olcay Şahan'a başarılar dilemekti. Bugün muhteşem bir yerle karşılaştım. Türkiye'de Süper Lig'de birçok kulüpte olmayan imkanlar burada mevcut. Futbolcuların hem mental hem fiziksel olarak kendilerini geliştirmesi için her türlü imkan sağlanmış durumda" dedi.

"Böyle bir vizyona sahip olan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik ediyorum" diyen Hamzaoğlu, "Kendisi bu işe gönül verdiğinden beri onun gönülden destekçisiyiz. Başkan yaptıkları ile Türk futboluna büyük vizyon kattı. Türkiye'de altyapının nasıl yapılması gerektiği konusunda örnek oldu ve birçok genci Türk futboluna armağan etti. Belki A takım düzeyinde istediğini elde edemedi. Türk oyuncularının bir yere gelmesini istemesi ve kadrosunu sadece Türk oyunculardan kurması onun hedeflerine engel oldu. Türk futbolcu yetiştiriciliği yaparken yetişen oyuncuların başka kulüplere satılması o oyuncuların yerine yeni futbolcuları yetiştirmek kolay değil. Bundan dolayı Başkanın hedefleri biraz gecikti" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE İZLEMEK NASİP OLACAK"

Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı:

"Olcay Şahan ile beraber Altınordu'da yukarı doğru bir çıkışın başlayacağına inanıyorum. İnşallah Süper Lig'de Altınordu'yu izlemek bize nasip olacak. Olcay Şahan'ın da burada başarılı olacağına inanıyorum. Olcay Şahan bana göre kariyeri adına oldukça doğru bir kulüpte. Kendisi de Altınordu ile beraber yukarı çıkar ve birlikte yeni başarılara imza atar."

OLCAY ŞAHAN'DAN TEŞEKKÜR

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, "Hamza hocam ve diğer hocalarımdan öğrendiklerimi burada uygulamaya çalışıyorum. Sizin bize dokunuşlarınızın aynısını buradaki futbolcu kardeşlerime yapıyorum. Sizlerin yolundan giderken kendi yolumu da bulmaya çalışıyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hamza Hamzaoğlu Olcay Şahan Altınordu Spor Spor Güncel Haberler

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