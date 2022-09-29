Hamit Altıntop & Kuntz & Milli Takım, Federer'in Vedası, Yabancı Hakem, Mata, Ronaldinho & Messi | Salı Pazarı
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Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!
Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!
Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarındaki oyunu, Federer'in vedası ve Nadal'la rekabetlerini, Juan Mata'nın İstanbulspor maçı performansını, Ali Koç'un yabancı hakem açıklamasını ve Ronaldinho'nun "Tarihi en iyisi Messi değil" açıklamasını konuştu.
Kaynak: DailyMotion.com / Spor