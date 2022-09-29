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Hamit Altıntop & Kuntz & Milli Takım, Federer'in Vedası, Yabancı Hakem, Mata, Ronaldinho & Messi | Salı Pazarı

Spor Haberleri

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarındaki oyunu, Federer'in vedası ve Nadal'la rekabetlerini, Juan Mata'nın İstanbulspor maçı performansını, Ali Koç'un yabancı hakem açıklamasını ve Ronaldinho'nun "Tarihi en iyisi Messi değil" açıklamasını konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

Milli Takım İlhan Çelik Ronaldinho Spor Haberler

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