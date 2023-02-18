Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamide Kurt Doğangün, madalyalarını depremzedeler için bağışladı

Spor Haberleri

Hamide Kurt Doğangün, madalyalarını depremzedeler için bağışladı

Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün de 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceği müzayedeye verdi. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hamide Kurt İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title