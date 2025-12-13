Efeler Ligi: Ziraat Bankkart: 0 Halkbank: 3
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun 10. haftasında Halkbank, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-0'lık skorla yendi. Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart salonunda gerçekleştirildi.
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun 10. haftasında Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Tomasz Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş (L), Hilmi Şahin, Dick Kooy, Özgür Karababa, Joonas Jokela, Burakhan Tosun, Aykut Gedik
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak,Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola
Setler: 23-25, 21-25, 23-25
Süre: 1 Saat 34 dakika - İSTANBUL