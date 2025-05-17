Halkbank Voleybol Takımı 3'üncülük Maçına Hazırlanıyor

Halkbank Voleybol Takımı 3'üncülük Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı 3'üncülük maçına hazırlanıyor. Başantrenör Radostin Stoychev, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, önceki maçtaki hatalarını değerlendirerek yarınki karşılaşmaya odaklandıklarını belirtti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı 3'üncülük maçına hazırlanıyor.

Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın devamında sporcular; servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine çalıştı. Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla sona erdi.

Stoychev, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sir Sicoma Monini Perugia'ya karşı 3-0 kaybettikleri yarı final maçına ilişkin, "Belki de bu yıl Avrupa'nın, dünyanın en güçlüsü diyebileceğimiz bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. İlk sette birçok fırsatı teptik. Son puanlara kadar önde olduğumuz seti, yaptığımız 2 hata yüzünden kaybettik. İyi başladığımız 3. sette de yine basit hatalar yaptık. Voleybolda bunlar var. Maça iyi hazırlansak da beklenmedik durumlar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin daha önce söylediği "Bana göre spor katılmak değil kazanmaktır" sözü hatırlatılan Bulgar teknik adam, şampiyonluk şansları kalmadığı için 3'üncü veya 4'üncü sırada olmayı önemseyip önemsemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarınki bambaşka bir maç olacak. Olası iki rakibimize karşı da hazırlanıyoruz. Bana göre 3'üncü ve 4'üncü sıra arasında fark var. Konsantre olmak zorundayız. Şu an bizim için fark oluşturacak tek şey, yarınki maçı kazanmak."

Halkbank, Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki yarı finalin kaybedeniyle yarın TSİ 17.00'de 3'üncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti

Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.