Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla sözleşme yenilemedi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın 7 oyuncuyla sözleşme yenilemediği açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün formasını başarıyla terleten Aleksander Sliwka, Arda Bostan, Marek Sotola, Tsvetan Sokolov, Ulaş Kıyak, Yoandy Leal ve Yunus Emre Tayaz ile yollarımız ayrılmıştır. Halkbank Spor Kulübü çatısı altında görev yaptıkları süre boyunca sahadaki mücadeleleri, profesyonel yaklaşımları ve takımımıza sağladıkları katkılarla camiamızın önemli bir parçası olan sporcularımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

Halkbank, Efeler Ligi'nin 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlamıştı.