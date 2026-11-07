Halkbank, Sungurlu Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 5. haftada galip geldi

Halkbank, Sungurlu Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 5. haftada galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi. Halkbank setleri 17-25, 23-25 ve 21-25 alarak haftayı galibiyetle tamamladı.
Salon: Sungurlu Mahmut Atalay
Hakemler: İsmail Yıldırım, İsmail Kanber
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Espeland (Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)
Halkbank : Matey Kazıyski, Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Done, Halit Kurtuluş ( Umut Özdemir, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchec Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira, Alejandro Rodriguez Fuentes, Hamza Yiğit Aslan)
Setler: 17-25, 23-25, 21-25
Süre: 92 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.