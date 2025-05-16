Halkbank, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Elendi

Halkbank, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Elendi
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Halkbank, 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu ve üçüncülük maçına yükseldi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Halkbank, yarı finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu.

Halkbank, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen organizasyonda 18 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında saat 17.00'de JSW Jastrzebski Wegiel (POL)-Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena, Lodz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Perugia: Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Colaci (L) (Herrera Jaime, Piccinelli)

Halkbank: Ma'a, Kooy, Mert Matic, Sotola, Leal, Yunus Emre, Volkan (L) (Sercan

Setler: 25-23, 25-23, 25-22

Süre: 97 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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