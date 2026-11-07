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Halkbank, Movember için Galatasaray, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe'yi davet etti

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Halkbank, prostat ve testis kanserine dikkati çekmek için kasım ayında dünya genelinde düzenlenen Movember hareketine destek verdi. Kulüp, bıyık bırakan voleybolcularının fotoğraflarını paylaşarak Galatasaray, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe'yi de harekete katılmaya davet etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, prostat ve testis kanserine dikkati çekmek amacıyla kasım ayında dünya genelinde gerçekleştirilen "Movember" hareketine destek verdi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, erkek sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen Movember hareketine destek verdi. Bıyık bırakan voleybolcularımızın fotoğraflarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan kulübümüz, 'Sahada rakibiz, farkındalıkta aynı takımdayız' mesajıyla Galatasaray, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe'yi de farkındalık hareketine katılmaya davet etti. Kulübümüz, sporun birleştirici gücüyle bu anlamlı dayanışmanın diğer kulüplere de yayılmasını ve erkek sağlığı konusunda toplumsal bilincin artırılmasını hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

İngilizcede "moustache" (bıyık) ve "November" (kasım) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Movember", prostat ve testis kanseri ile erkeklerin ruh sağlığına dikkati çekmeyi amaçlayan uluslararası bir farkındalık hareketi olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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