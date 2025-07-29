Halkbank, Libero Volkan Döne'nin Sözleşmesini Yeniledi
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, 38 yaşındaki milli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini yenilediğini açıkladı. Volkan, 2019-2020 sezonundan bu yana Halkbank'ta oynamakta ve yeni sezonda da takımda yer alacak.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Volkan Döne'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki milli voleybolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana giydiği Halkbank formasını yeni sezonda da giyecek.
Kaynak: AA / Ayşe Nur Zeybek - Spor