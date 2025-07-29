Halkbank, Libero Volkan Döne'nin Sözleşmesini Yeniledi

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Volkan Döne'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki milli voleybolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana giydiği Halkbank formasını yeni sezonda da giyecek.