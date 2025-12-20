Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Denizli'de düzenlenecek
Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak takımların belirlenmesi için çeyrek final müsabakaları 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.
Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonuna Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası kura çekimi, 23 Aralık Salı günü saat 13.00'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.