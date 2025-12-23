Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu. Denizli'de 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final maçları öncesinde takımlar arasındaki karşılaşmaların programı açıklandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, Sportif Direktör Alper Yılmaz, Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan ile organizasyona katılan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Ali Türkmen, kura çekimindeki konuşmasında, Türkiye Kupası'na katılan takımlara başarılar dileyerek "Sahada centilmenliğin, rekabetin ve basketbolun en güzel örneklerini göreceğimizi düşünüyorum. Çeyrek final müsabakalarının ardından 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek organizasyonun unutulmaz bir atmosfer sunacağına inanıyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyona adını veren Halkbank'a da teşekkür ediyorum. Kadın sporunun gelişmesi için yapılan katkılar çok değerli." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından Denizli'de organize edilecek Dörtlü Final maçları, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde oluştu:

6 Ocak 2026:

17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

7 Ocak 2026:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
