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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut, OGM Ormanspor'u 94-78 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 94-78 yendi. Karşılaşmada Emlak Konut'ta Mavunga 35, OGM Ormanspor'da Anigwe 25 sayı kaydetti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Aygün Akgül, Melih Eren

OGM Ormanspor: Merve Arı 5, Heal 18, Cooks 12, Kübra Erat 4, Anigwe 25, Banu Şimşek, Brown 8, Derin Yaya 6

Emlak Konut: Nehir UIufer 10, Akpanah 19, Ceren Akpınar 6, Allen 15, Mavunga 35, Asya Ülker, Zeynep Çelik 2, Lelik 7

1. Periyot: 21-30

Devre: 38-56

3. Periyot: 58-69

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 94-78 yendi.

Kaynak: AA
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