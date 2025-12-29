Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maç programını açıkladı. Maçlar yarın farklı saatlerde başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 14. haftanın programı şöyle:

15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.30 Çimsa ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
