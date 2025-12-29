Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın oynanacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maç programını açıkladı. Maçlar yarın farklı saatlerde başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 14. haftanın programı şöyle:
15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor (TOBB ETÜ)
17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.30 Çimsa ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor