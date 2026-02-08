Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 18. haftasında Halkbank, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ramazan Demiröz, Yayla Fatih

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Takavar, Aslan Eski)

Halkbank : Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Leal, Tsvetan, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Tuna Uzunkol, Sliwka, Arda Bostan, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 25-22, 28-30, 18-25, 18-25

Süre: 123 dakika (28, 41, 31, 23)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
