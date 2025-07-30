Halkbank, Ertuğrul Gazi Metin ile Anlaştı

YENİ sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Halkbank, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ile anlaşma sağladı.

Halkbank'tan anlaşma ile alakalı yapılan açıklamada, "1996 doğumlu ve 204 cm boyundaki Ertuğrul Gazi Metin, Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli orta oyuncular arasında yer almakta olup; Galatasaray, Altekma ve son olarak Arkas Spor gibi takımlarda edindiği tecrübeyle dikkat çekmektedir. Özellikle son sezonlardaki blok etkinliği ve istikrarlı performansıyla öne çıkan oyuncu, yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek. Sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve fiziksel gücüyle takımımıza katkı sağlamasını beklediğimiz Ertuğrul Gazi Metin'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; yeni sezonda sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz" denildi