Halkbank, Benfica ile deplasmanda karşılaşacak

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında 17 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Halkbank, Portekiz'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki lig maçından galibiyetle ayrılan başkent ekibinde ameliyat edilen Aslan Ekşi dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen orta oyuncu Yunus Emre Tayaz, Portekiz'e umutlu gittiklerini belirtirken, Serhat Coşkun ise gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi. Kanadalı oyuncu Gordon Perrin de "İşler normal akışında giderse, gruptan çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Benfica- Halkbank karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Fabrice Collados ile Macar Laszlo Adler hakem ikilisi görev yapacak.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk maçı Halkbank 3-0 kazanmıştı.