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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçikalı voleybolcu Sam Deroo'yu transfer etti

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Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, yeni sezon için Belçika Milli Takımı'nın deneyimli smaçörü Sam Deroo ile sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncunun uluslararası tecrübesiyle takıma katkı sağlamasını bekliyor.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Belçika Milli Takımı'nın deneyimli smaçörü Sam Deroo ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Avrupa'nın önde gelen lig ve kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncunun, yeni sezonda Ankara temsilcisinin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.

Uzun yıllardır Belçika Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sam Deroo'nun kulüp ve milli takım kariyerinde edindiği uluslararası tecrübeyle Halkbank'a önemli katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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