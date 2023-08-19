Haliliyeli gençlerden salon sporlarına yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde hizmet veren tekvando, judo ve voleybol kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler, yaz tatilini spor alışkanlığı kazanarak geçiriyor.

Haliliye Belediyesi'nin lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri, gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını devam ettiriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu ile geleceğin genç sporcuları yetişiyor. Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara gençlerin ilgisi yoğun olurken, eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme dallarında devam eden eğitimlerle bu kurslara katılan gençler, hem sporla tanışma şansı yakalıyor, hem de yaz tatilinde spor alışkanlığı kazanma şansı yakalıyor. Gençlerin hizmetinde olan kurslarla hoş vakit geçirdiklerini ifade eden minik sporcular, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından 7- 14 yaş grubuna yönelik verilen kurslara ise kayıtların devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA