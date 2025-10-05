Haberler

Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Süper Lig'in 8.haftasının kapanış maçında Samsunspor-Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi Samsunspor'un Holse ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Halil Umut Meler devre arasında iptal gerekçesini açıkladı. Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara dile getirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor- Fenerbahçe maçı tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYT

Maçın 36.dakikasında Samsunspor'un Carlo Holse ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Karşılaşmanın yan hakemi pozisyona ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırırken, Holse'nin attığı gol VAR tarafından incelenmeye alındı.

VAR MONİTÖRÜNDE POZİSYONU İZLEDİ

Pozisyonda topun Asensio'nun eline çarpma ihtimali üzerine VAR tarafından inceleme yapıldı. VAR, hakem Halil Umut Meler'i çağırdı. Pozisyonu izleyen Meler, pozisyonda el olmadığına karar verdi. Kararını oyunculara anlatan Meler oyuna endirekt serbest vuruşla devam kararı verdi. Samsunspor'da Carlo Holse tarafından vurulan şut sırasında top Skriniar ile Musaba birbirine çok yakınlardı. Holse'nin şutunun ardından topu önünde bulan Musaba topu ağlara gönderse de gol geçersiz sayıldı.

Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Görüntü: BeIN SPORTS

HALİL UMUT MELER'DEN AÇIKLAMA

BeIN Sports'un haberine göre; Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara açıkladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

