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Halil Umut Meler, Lazio - Celtic maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi 5. haftasında görev verildi. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Lazio - Celtic mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler İtalya Celtic Futbol Spor Haberler

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