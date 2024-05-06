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Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina maçında düdük çalacak

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina arasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın final rövanş maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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