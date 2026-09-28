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Halil Umut Meler, Çekya-İngiltere UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yarın yönetecek

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Halil Umut Meler, Çekya-İngiltere UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yarın yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın Çekya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek. Prag'daki Fortuna Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere orasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Çekya'nın Prag şehrindeki Fortuna Arena'da yarın oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Cihan Aydın olacak.

Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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